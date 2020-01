Lazio, Abbate: "Inzaghi fiducia nelle riserve? Non mi sembra, giocano sempre gli stessi"

Brescia - Lazio è alle porte, domani i biancocelesti scendono in campo. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Abbate, giornalista de Il Messaggero: "Ci sono due ballottaggi aperti. Uno tra Luiz Felipe e Patric e l'altro tra Immobile e Caicedo. Ieri Inzaghi ha provato Marusic, ma non credo che possa prendere il posto di Lazzari. In una partita senza Luis Alberto, creare sulle fasce sarà fondamentale e Lazzari è indispensabile. Senza lo spagnolo spesso la Lazio ha dimostrato di avere problemi di idee. Dicono che il mister dia tanta fiducia alle riserve, ma a me non sembra. Li ha schierati solamente in Europa League, per il resto giocano sempre gli stessi. Escalante? Tare non ha smentito, questo fa pensare che la trattativa sia già molto avanti per portarlo a Roma a giugno a parametro zero".

