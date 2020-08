Lazio, Acerbi: "Immobile ha l'aquila cucita sul petto. Si merita la Scarpa d'Oro"

Ultima gara di campionato per la Lazio di mister Inzaghi impegnata al San Paolo contro il Napoli di Gattuso. Poco prima del match il leone Francesco Acerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Radio: “Siamo molto sereni, sappiamo che il Napoli vorrà sempre vincere ma non abbiamo nulla da perdere, ce la giochiamo. Abbiamo fatto una stagione straordinaria con tanti record e meritiamo il secondo posto. Noi cercheremo in tutti i modi di vincere la gara portando a casa il risultato sperando che Ciro superi o eguagli il record di Higuain. La nostra stagione è stata bellissima e non si merita il quarto posto. Io a sinistra? Si spinge di più ma mi piace anche questo ruolo, l’importante è giocare non importa dove. Il prossimo anno ci saranno tantissime partite ravvicinate, non c’è problema ma abbiamo bisogno di una rosa un poco più larga, ci prepareremo con calma, vedremo quello che farà la società, e poi ognuno di noi prenderà le sue decisioni. Chi sta qui deve essere contento, felice e dare tutto per questa maglia, altrimenti è giusto andare altrove. Tutti devono fare come me, farsi un esami di coscienza, vedere quello che si è fatto e quello che ancora c'è da fare e poi decidere”.

SKY - Riguardo poi a Immobile, il difensore centrale ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport: “L’applauso Ciro se l’è meritato quando abbiamo saputo che Cristiano Ronaldo non sarebbe sceso in campo. Speriamo che stasera segni almeno un gol per raggiungere Higuain. Immobile ha la maglia della Lazio addosso, ha l’aquila cucita sul petto. Merita solo il meglio Se lo merita, è un ragazzo d’oro: soffre quando andiamo male e gioisce in caso di vittoria".

