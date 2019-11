Lazio, Acerbi l'invalicabile: l'unico in Europa mai saltato in dribbling

Uno dei pochi sui cui Inzaghi può far sempre affidamento, forse l'unico. Uno dei pochi che non vuole mai saltare neanche una partita, forse l'unico. E anche uno dei pochi a non essere mai stato superato in dribbling dagli avversari, sicuramente l'unico. Un dato accertato da Opta che, attraverso la propria pagina Twitter, rende pubblica questa statistica su Francesco Acerbi: unico a non essere mai stato saltato in dribbling tra i giocatori di movimento dei top 5 campionati europei che hanno disputato almeno 18 partite in tutte le competizioni 2019/20. Il "leone" è ormai una garanzia: sia nella continuità che nel rendimento.

Ranking Uefa, la Lazio guadagna una posizione

Lazio - Udinese, le probabili formazioni

TORNA ALLA HOMEPAGE