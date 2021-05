Lazio, Acerbi presto papà: bacio al pancione e dedica speciale - FOTO

Pericolo scampato per Francesco Acerbi che per fortuna non ha riportato nessun infortunio grave al ginocchio dopo essersi fatto male nel derby tra Lazio e Roma. Il difensore parteciperà dunque all'Europeo e non è detto che non possa scendere in campo anche domenica nell'ultima gara di campionato contro il Sassuolo. Intanto il leone di gode la sua famiglia e il tempo insieme alla sua compagna Claudia con la quale presto avrà un bambino. A testimoniarlo una storia postata su Instagram che lo ritrae mentre bacia il pancione e la frase: "Le mie vite, vi amo da morire!".

