Lazio, Acerbi sostiene i compagni da casa: "Sempre con voi!" - FT

Per la prima volta dall'inizio della stagione Francesco Acerbi non è in campo a dirigere la difesa della Lazio. Il calciatore si è infatti infortunato alla mezz'ora del match di sabato contro il Verona e quindi questa sera è stato costretto a vedere la partita da casa. Il leone però non lascia sola la squadra, il sostegno è massimo come mostra la sua Instagram story: "Sempre con voi!".

