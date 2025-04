Lazio, Adani azzarda: “Vincerà l’Europa League, ma solo se…”

TUTTOmercatoWEB.com

L’Europa League per la Lazio è ormai un obiettivo. L’accesso ai quarti di finale della competizione impongono alla squadra di Baroni di dare tutto per raggiungere un traguardo che sarebbe leggendario. Traguardo che per più di qualcuno sembrerebbe essere realista, come si può intendere dalle parole di Lele Adani che, ai margini di un evento sportivo, ha detto: “La Lazio vincerà l’Europa League se batte il Tottenham, quella è la vera finale”.