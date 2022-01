Lazio, Adani: "Quando la squadra sta bene in campo si vedono le idee di Sarri"

Una bella Lazio quella vista nella serata di ieri all'Arechi di Salerno che ha battuto la squadra di Colantuono imponendosi per 0-3. Doppietta di Ciro Immobile e la rete finale di Lazzari consentono ai biancocelesti di tornare a vincere dopo il ko contro l'Inter. Questo il pensiero di Lele Adani sulla squadra di Sarri ai microfoni di 90° minuto: "Quando la squadra è messa bene in campo e ha entusiasmo viene fuori l'idea dell'allenatore. La Lazio però deve ancora imparare ad attaccare con tanti giocatori in tanti metri e difendere a campo aperto".

