Lazio, Agostinelli: "Contro lo Zenit punto decisivo per la qualificazione"

Un punto importantissimo quello raccolto ieri dalla Lazio sul campo dello Zenit considerando sia lo svantaggio iniziale che le tantissime assenze della squadra di Inzaghi. L'ex biancoceleste Andrea Agostinelli ha detto la sua in merito ai microfoni di TMW Radio: "Quello di ieri è un ottimo risultato anche perché la squadra era andata in svantaggio. Credo che sia il punto decisivo per la qualificazione. Caicedo? E'sempre decisivo e sono contento che sia stato tenuto. C'era bisogno di tre punte centrali visto il gran numero di partite da giocare. E' stato un gran colpo".

TAMPONI - "Da fuori è difficile dare giudizi su questo tema ma credo comunque nella buona fede della Lazio".

JUVENTUS - "E' una partita indecifrabile come molte in questo periodo. Ora si è azzerata la differenza tra la Juve e altre squadre. Peraltro la Lazio ultimamente è sempre stata la bestia nera della Juve che ha anche un allenatore nuovo. Credo che il possesso palla non sarà totalmente della Juve. Conterà in fin dei conti la pericolosità: la squadra di Pirlo è certamente pericolosa ma la Lazio non è da meno".

