Lazio, Agostinelli: "Senza Luis Alberto un dramma. Ecco chi toglierei alla Juventus..."

Lazio - Juventus è sempre più vicina, l'attesa sale. Ai microfoni di Radiosei ha detto la sua Agostinelli: "La Lazio può giocare con la Juventus con la massima serenità possibile, è il momento giusto per affrontarla. Vedo un 50/50, una gara in cui può succedere di tutto. Luis Alberto? Se mancasse sarebbe un dramma, molto più degli altri, al pari di Immobile. E' lui che prende per mano la squadra, è in grande condizione. Parolo sarebbe la scelta di Inzaghi per rimpiazzarlo. Chi leverei alla Juve? Non ho dubbi, Dybala”.

