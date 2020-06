Lazio, Agostinelli: "Vincere a Bergamo è fondamentale per ricostruire l'autostima"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli per parlare di Lazio: "Per la Lazio sarà importante fare una partita importante prima di riprendere, credo lo faccia in famiglia. Non vedo all'orizzone amichevoli di livello per poter arrivare alla prima di campionato in piena forma. La Juventus inizia prima, questo può pesare. Lo metto nella bilancia degli svantaggi che la Lazio ha avuto da quando c'è stato lo stop del campionato. Il vantaggio delle 5 sostituzioni? Per il modo in cui sono distribuiti non cambia praticamente nulla, perchè si fanno in 3 momenti diversi. Sicuramente può aiutare l'allenatore nella gestione della partita. Credo che la Lazio dovrà ricostruire l'autostima che aveva prima, tutti i giocatori erano al massimo, forse anche di più. Dal punto di vista tecnico non cambia nulla, ma bisognerà recuperare quell'aspetto. Con l'Atalanta sarà una partita spartiacque pazzesca, se vinciamo a Bergamo ritorniamo ad avere quell'autostima di prima e ammazzare il campionato, fino a vincerlo".