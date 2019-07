Lazio, Allavena (match analyst): "I nuovi danno il massimo per imparare"

Durante il ritiro la Lazio continua a lavorare duro. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto il match analyst biancoceleste Enrico Allavena: "La prima parte della preparazione sta procedendo bene. Il blocco della squadra è rimasto più o meno lo stesso, stiamo lavorando con i nuovi per fargli capire il nostro modo di giocare e di muoversi. In Germania avremo occasione di continuare a farlo. Il compito del match analyst è quello di lavorare sui particolari e alla fine far vedere al mister dove si può migliorare. Per queste amichevoli abbiamo preparato qualcosa, nelle prossime sfide attueremo cambiamenti e nuove cose da provare. Ci sono sempre variazioni, sono necessarie altrimenti diventi prevedibile. Il nostro mestiere sta crescendo, c'è una fitta rete in tutta Europa di match analyst e rimaniamo sempre in contatto".

IL LAVORO - "Noi possiamo aiutare i nuovi a inserirsi, quelli di quest'anno hanno molta voglia di imparare e hanno ricevuto materiale individuale sui movimenti da fare. Si sono messi a disposizione per dare il massimo. Abbiamo un sistema collaudato da anni, il 3-5-2. Quest'anno Inzaghi sta cercando di introdurre anche nuovi sistemi per poter magari cambiare in partita in corso e dare imprevedibilità. Servono giocatori duttili che possano interpretare diversi sistemi di giooco. Mandiamo video personalizzati per i giocatori. Li prepariamo e li mandiamo su whatsapp, ma quest'anno avremo novità a livello tecnologico con una nuova piattaforma dove poterli caricare".

