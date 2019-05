Lazio, anche l'ex Hernanes: "26 maggio, indimenticabile" - FOTO

Il 26 maggio 2013 è un giorno incastonato nella mente di tutti i tifosi della Lazio. Anche tanti ex hanno voluto ricordare un evento così importante per la storia biancoceleste. Hernanes, protagonista in campo quel giorno, sui suoi canali social ha postato una foto in cui bacia la Coppa Italia vinta, accompagnata dalla frase: "26 maggio, indimenticabile". Anche a distanza di 6 anni, le emozioni sono ancora ben impresse: un derby vinto in finale è per sempre.

LAZIO, LE PAROLE DEL DS TARE

LAZIO, LA SITUAZIONE LOTITO - INZAGHI

TORNA ALLA HOME PAGE