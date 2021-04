Lazio, ancora in gol all'Olimpico: serie tra le tre migliori d'Europa

La Lazio segna ancora all'Olimpico e vince contro lo Spezia l'ottava partita consecutiva in casa. Come riporta Lazio Page è la diciassettesima volta di fila che la Lazio va in rete tra le mura amiche, viaggiando al ritmo delle big d'Europa: terza migliore striscia dopo le 25 del Barcellona e le 19 del Bayern. Dal 4 luglio 2020 in poi (Lazio - Milan 0-3 l'ultima volta in cui i ragazzi di Inzaghi sono rimasti a secco) la squadra biancoceleste ha sempre trovato la via della rete in casa.