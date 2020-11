Lazio, Andreas Pereira ricorda il gol a Torino: "Il primo!" - FT

Stop al campionato e via alle Nazionali. Per i giocatori della Lazio che sono rimasti a Roma c'è spazio per relax e allenamento in attesa che la Serie A possa tornare in campo. Intanto Andreas Pereira lascia spazio a ricordi non troppo lontani, nella gara di due settimane fa contro il Torino ha siglato infatti la sua prima rete con l'aquila sul petto e ha deciso di condividerlo su Instagram con un post: "Il primo!".