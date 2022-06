Lazio, Anellucci (ag. FIFA): "Carnesecchi e Romagnoli? Preferisco altro..."

Tante le idee di mercato e le trattative in casa Lazio, a questo riguardo si è espresso l'agente FIFA Claudio Anellucci...

Tante idee, tanti nomi, tante trattative. La Lazio è attiva sul mercato e vuole regalare a Sarri una squadra competitiva. I profili di Carnesecchi, Marcos Antonio e Romagnoli sono solo alcuni tra quelli accostati alla società bianoceleste e per i quali si è mossa anche con una certa insistenza. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.it l'agente FIFA Claudio Anellucci ha commentato i movimenti di mercato della Lazio:

CARNESECCHI E VICARIO - "A Sarri è stata data carta bianca, quindi, se è lui che lo chiede, fa bene la società a puntarci. Ci deve essere anche un chiaro conforto tra i medici per capire il reale quadro clinico del ragazzo: un conto sono 2-3 mesi, un altro se si parla di 5-6 mesi per il recupero completo. Credo sia anche corretto chiedere uno sconto all’Atalanta: la Lazio deve comportarsi da società e tutelare anche i propri interessi.Un'alternativa che mi piace? Vicario mi piace moltissimo. Lo trovo un portiere pronto per un palcoscenico importante. Sarei andato su di lui fin dall’inizio, ma ripeto: la Lazio deve seguire ciò che dice il tecnico”.

MARCOS ANTONIO - "Marcos Antonio lo conosco, è un giocatore molto dinamico, un buon elemento. Non può essere però il sostituto di Leiva. Parliamo di un brasiliano atipico, è un grande professionista con una profonda cultura del lavoro. Poi chi passa per lo Shakhtar, dove c’è sempre la mano di Lucescu come consulente, ha sempre qualità".

ROMAGNOLI - "Vado contro corrente, non mi piace, non fa la differenza dietro. Acerbi per esempio oggi per me è superiore. Le cifre che chiede sono alte e andrei su un giocatore diverso, preferirei un centrale più dominante. In grado anche di sopperire alle mancanze del compagno di reparto con la velocità".

IL RINNOVO DI SARRI - "Credo che la Lazio non possa partire per Auronzo senza i calciatori che Sarri ritiene fondamentali. Sarri ha ricevuto delle garanzie, altrimenti non avrebbe rinnovato. Ma il rischio di partire senza tutti i titolari c’è. Sarebbe importante lavorare fin da subito su alcuni movimenti. Soprattutto in difesa, servono almeno due titolari".