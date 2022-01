Lazio, Anellucci: “Felipe? Sono un suo innamorato. E sul mercato…”

La Lazio è al lavoro sul mercato per cercare di rinforzare la propria rosa e esaudire le richieste avanzate da Sarri. In merito si è espresso l’agente Fifa Claudio Anellucci, intervenuto ai microfoni di TMW. Queste le sue parole: “Il terzino sinistro e un attaccante, un sostituto di Immobile, sono le esigenze più immediate, ma è chiaro che alla Lazio servirebbe anche molto altro. A mio parere la Lazio deve prendere anche un altro difensore centrale, un incontrista e un regista, visto che Leiva è uno dei più penalizzati dal modo di giocare di Sarri”.

RINNOVI – “Premetto che sono un lettore e non so bene le dinamiche interne. Il calcio però ormai è fatto di queste situazioni, tanto che il Napoli sembra che abbia perso Insigne. Che ha una caratura nettamente superiore a Strakosha o Luiz Felipe. La Lazio non deve perderli a zero, è ovvio, ma sono dell’idea che le richieste di Luiz felipe siano alte. Leggo che vuole 2,5 milioni d’ingaggio: sai quanti altri ce ne sono più forti a queste cifre? È un buon elemento, l’ho sempre stimato, ma deve avere un centrale dominante vicino, perché lui non lo è. Non fa mai prestazioni da 10 in pagella, commette sempre qualche sbavatura”

ANNO NUOVO – “Da chi mi aspetto di più? Mi aspetto molto da Felipe Anderson, sono un suo innamorato perenne. La speranza è che il lavoro profondo Sarri gli faccia scattare la scintilla mentale. Quando è giornata di grazia può giocare nel Barcellona di 4 anni fa o con il Real del triplete. Però poi ha momenti negativi e ti fa venire rabbia pazzesca, perché ha tutte le qualità, fisiche e tecniche, per essere un top player”

RINNOVO SARRI – “È un segnale importante di crescita a livello aziendale. La Lazio non ha mai avuto un allenatore del suo calibro, con tutto rispetto per Inzaghi. Neanche quando arrivò Eriksson. Bisogna dare gli strumenti giusti a Sarri, che ha detto che ci vorranno due o tre sessioni per sistemare la squadra”

