Lazio, Immobile tra Europa e Serie A: tanti record nel mirino del numero 17

Ciro Immobile è l'uomo dei record. Il bomber della Lazio da quando è sbarcato nella Capitale ha raggiunto ogni traguardo e l'ultimo è quello di essere diventato il miglior marcatore della storia superando Silvio Piola. Chi pensa però che i record da battere siano finiti sbaglia di grosso. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il 2022 può diventare un altro anno da incorniciare per il numero 17: è sole 7 lunghezze di nuovo da Piola per numero di gol realizzati con l'aquila sul petto in Serie A (143 a 136), e 7 sono i gol che lo separano da Bruno Giordano nelle coppe Nazionali (18 a 11). Una sola rete invece lo porterebbe a eguagliare l'ex allenatore Simone Inzaghi per numero di gol nelle competizioni Uefa (20 a 19).

Nella classifica all-time dei marcatori della Serie A Immobile si trova ora al sedicesimo posto a quota 168 reti (136 con la Lazio, 5 con il Genoa e 27 con il Torino). Qui l'obiettivo è fissato a 188 gol per raggiungere la top ten insieme a Signori, Del Piero e Gilardino.

Calciomercato Lazio, per l’attacco spunta Origi: i dettagli

Calciomercato Lazio, avanza Burkardt ma tutto dipende da Muriqi

TORNA ALLA HOME