Lazio, Anellucci: "Suarez può spostare gli equilibri. La Serie A ripartirà"

Intervenuto in esclusiva allo Speciale Tg de Lalaziosiamonoi.it, in onda tutte le sere sulla nostra pagina Facebook, l'agente Fifa Claudio Anellucci ha affontato alcuni temi che riguardano il campionato e la Lazio: "Ripresa? Sono convinto e certo che il campionato ripartirà. Sarebbe un danno economico troppo grande. Credo che si riprenderà anche se in condizioni difficili, senza pubblico, e spero possa farlo nel minor tempo possibile. Siamo tutti in astinenza da calcio".



MERCATO LAZIO - "Come al solito Tare si sta muovendo benissimo. Suarez è un ottimo elemento, un giocatore che può fare la differenza e spostare gli equilibri. In questo gruppo ci può stare benissimo. Un altro segnale importante, è il prolungamento di Luis Alberto. Oggi come oggi, è il miglior giocatore del campionato italiano".

Spadafora: "Ripresa? Serve ancora una settimana per decidere"

Lazio, Leiva vicino al recupero

TORNA ALLA HOMEPAGE