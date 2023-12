Lazio, arriva una richiesta particolare dalla Curva Nord ai tifosi - FOTO

"Un laziale,una bandiera. A partire da Lazio - Inter, per tutta la stagione torniamo ad innalzare il simbolo più bello della Lazialità. Che ognuno porti con sé una bandiera bianca e celeste come il cielo!". Questo il comunicato della Curva Nord, una richiesta resa nota attraverso una bellissima grafica pubblicata sui social da parte della Curva Nord, attraverso la pagina social "La Voce della Nord". Dalla partita di questa sera e per tutte le altre fino al termine della stagione, i laziali sono quindi chiamati a "dipingere" con i colori del club lo Stadio Olimpico, per renderlo ancora più affascinante e per realizzare una cornice intorno al campo più accattivante che mai.