Lazio - Atalanta, Gaia Lucariello a LLSN: "Al terzo gol sono morta..." - VD

Un pomeriggio per cuori forti. All’Olimpico, dal primo all’ultimo minuto, è un continuo di emozioni. Il primo tempo da incubo, le occasioni sprecate, i pericoli scampati, la rimonta finale. Quella tra Lazio e Atalanta è una partita che di certo non ha fatto annoiare. In tribuna, con grande apprensione, l’ha seguita come sempre anche Gaia Lucariello: “Ho sofferto sul primo gol e sul secondo, poi sul terzo sono proprio morta”, scherza ai nostri microfoni la moglie di Simone Inzaghi. Di certo la squadra è cambiata dopo l’intervallo. Cosa avrà detto il tecnico biancoceleste ai suoi ragazzi? “Meglio che non ve lo dico...”. Sicuramente la strigliata ha fatto bene. (CLICCA QUI O SCORRI ALLA FINE PER IL VIDEO COMPLETO)