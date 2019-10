Lazio - Atalanta, l'appello della Nord: sciarpe e bandiere per colorare l'Olimpico

Lazio - Atalanta rievoca dolci ricordi nelle menti biancocelesti. Ancora è viva la gioia per la Coppa Italia sollevata al cielo lo scorso anno. Però, sarà una partita fondamentale soprattutto per quel che riguarda il discorso Champions League. La Dea è tra le pretendenti principali, la Lazio deve trovare la forza e la cattiveria di far sua la gara per dimostrare di poter puntare al quarto posto. La Curva Nord sarà pronta a sostenere la squadra di Inzaghi, e proprio per questo ha rivolto un appello a tutti i tifosi tramite le frequenze della Voce della Nord: ci sarà bisogno di sciarpe e bandiere per dare la giusta carica ai beniamini in campo. Lo stadio deve colorarsi di biancoceleste, per questo si chiede a tutti di portare un vessillo da far sventolare durante i 90' minuti di gioco.

LAZIO, SENTENZA UEFA

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE