Lazio, auguri Andrè Anderson: il brasiliano compie 20 anni

Candeline da spegnere in quel di Formello, un giocatore della Lazio è pronto a soffiare forte sulla torta. Andrè Anderson, nato il 23 settembre del 1999, compie infatti 20 anni. L’attaccante brasiliano, dopo la sua avventura con la Salernitana, si è aggregato durante l'estate per il ritiro di Auronzo con il club biancoceleste: ha intenzione di guadagnare spazio e convincere Inzaghi. Intanto, per lui, si prospetta un giorno di festa: tra un calcio al pallone e l’altro.

