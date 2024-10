Lazio, Baroni a LSC: "Ecco cosa mi aspetto dalla squadra. Ho detto loro..."

“Non mi piace parlare di rabbia. Noi siamo consapevoli di quello che è successo, ma anche di come la squadra ha reagito alle difficoltà. Domani è un’altra partita, ho detto alla squadra che occorreranno delle motivazioni non ordinarie ma straordinarie". È il mood che Marco Baroni ha voluto trasmettere alla sua squadra dopo la sconfitta subita contro la Juve e in vista di una sfida importante in Europa League. Proseguendo il discorso, ai microfoni ufficiali del club, il tecnico ha aggiunto: "Veniamo a giocare contro una squadra che gioca molto bene a calcio e che in questo stadio sa sfoderare prestazioni importanti. Ci vorrà veramente una Lazio, come ho detto, che dovrà correre forte con sacrificio, compattezza e grande qualità”.

“Sono partite belle perché ti danno spessore individuale e di squadra. Sono queste gare che ti migliorano e ti danno poi la misura del percorso che stai facendo, aspettiamo domani questa gara e mi aspetto dalla mia squadra quei presupposti e quei requisiti che ho detto prima. Ci occorreranno per fare un risultato importante”.

“Gigot? Samuel è un giocatore che conosco, forte che è stato un po’ in difficoltà perché ha avuto qualche problema che però abbiamo risolto. Lui deve solo andare in campo e portare tutta la sua forza, personalità e capacità morale. È un giocatore di altissimi livelli. Gli ho detto di non pensare ai 90’ e di andare in campo e sparare tutto, lui vuole e quindi domani lo vedremo”.

