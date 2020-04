Lazio, Baronio: "La difesa è il vero segreto di Inzaghi..."

L'ex centrocampista della Lazio, Roberto Baronio, ha parlato della situazione attuale legata al Coronavirus e della sua ex squadra che definisce 'eccezionale' vista la stagione disputata finora. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Baronio ha raccontato la situazione tragica che sta vivendo Brescia, la sua città, dove sono morte tantissime persone, tra cui il suo primo allenatore e il padre di Marcolin. Poi cambia discorso e parla di Lazio, elogiando tutti: dai giocatori al ds Tare, passando per Simone Inzaghi. Ma senza sottovalutare il lavoro della difesa che secondo lui è stato il segreto della stagione. Insomma, un grande lavoro di gruppo che ha portato a risultati straordinari.