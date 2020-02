Lazio, Bergomi: "Calciomercato? Meglio non aver toccato niente"

La Lazio torna scontillante nella partita contro la Spal. Ai microfoni di Sky Sport, nella trasmissione Club, Beppe Bergomi ha lodato la grandissima prestazione dei biancocelesti: "Una settimana fa dicevamo che la Lazio poteva essere in calo, invece dopo sette giorni di lavoro guarda che prestazione ha fatto. E la Lazio non avrà più le coppe". Sul calciomercato e il pronostico sulla corsa Scudetto: "Io rimango con l'idea che in sede di calciomercato è stato meglio non aver toccato niente. Quanto allo Scudetto per me la favorita è la Juventus, mi viene in mente il campionato 1997-98 e sempre queste tre squadre erano in lotta. Quell'anno sia Inter che Lazio, che hanno avuto la Coppa Uefa fino alla finale, sono calate un po' e alla fine ha vinto la Juventus".

