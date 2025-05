Lazio, Bezzi spiega: "La società guarda solo al suo orticello. E Baroni..."

TUTTOmercatoWEB.com

La stagione della Lazio si è chiusa al settimo posto in campionato e l'esclusione dalle coppe europee il prossimo anno. Ora è il momento dei confronti e delle valutazioni, per capire da che punto ripartirà la formazione biancoceleste. Ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi si è espresso non solo sull'annata della squadra di Baroni, ma anche sul suo possibile futuro. Di seguito le sue parole.

"La Lazio ha vinto l'indice di liquidità. Una società che non ha un progetto tecnico vero ha ottenuto un ottimo risultato. Baroni non ha sbagliato niente, ha potuto fare solo il massimo con quello che aveva a disposizione. Io ho ancora in mente la finale di EL, una partita mediocre, quella era la finale che doveva giocare la Lazio e poteva portare a casa il trofeo. Ha giocato 3-4 mesi a buonissimi livelli, con tutti i giocatori al meglio, poi sono venuti fuori i problemi come squalifiche, infortuni, i rinforzi non sono arrivati".

"Castellanos è un buon attaccante ma non alla Retegui e Baroni si è dovuto inventare qualcosa. Zaccagni è stato meno incisivo, Isaksen buone luci ma anche ombre. Guendouzi e Rovella ottimi mediani ma non vedono la porta, quindi è una squadra con cui Baroni ha fatto una grande stagione. La società guarda al suo piccolo orticello e andrà avanti così. Ora vedremo che scelta farà Lotito, ma occhio al fumo negli occhi. Ho sentito di Klose, per rasserenare la piazza, ma vedo voglia di andare via da parte di molti".

