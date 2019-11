Lazio, Bianchi e il suo addio al City: "Ho sbagliato a tornare in Italia, ma il ct..."

Con diciotto gol in Serie A e l'etichetta di rivelazione addosso, nell'estate 2007 Rolando Bianchi lasciava Reggio Calabria per l'Inghilterra: direzione Manchester. Era il primo abbozzo del City di oggi. Il presidente non era lo sceicco Mansur, ma il Thailandese Shinawatra. Che stravedeva per l'attaccante della Reggina a cui l'ha strappato per 13 milioni di euro, non proprio bruscolini all'epoca. Ma per Bianchi, partito carico di aspettative, le cose non vanno come previsto: “La Premier non era seguita come oggi dai nostri allenatori, a cominciare dal ct della Nazionale. E io ci volevo tornare, in Nazionale. Per questo chiesi al City di liberarmi”, ha detto l'ex attaccante a SportWeek. Il suo rendimento con i Citizens non è stato dei migliori, ma guai a parlargli di fallimento (“Ho segnato 6 gol in 27 partite, fossi rimasto sarei arrivato in doppia cifra”). Nel gennaio 2008 quindi Bianchi torna in patria, alla Lazio: la squadra scelta per cercare di strappare una convocazione nell'Italia di Donadoni. Il resto è storia nota per i tifosi biancocelesti. Anche l'esperienza romana di Bianchi racconta più ombre che luci. L'ex Reggina non verrà riscattato dal presidente Lotito, finendo così al Torino e concludendo la propria carriera tra Serie B e piazzamenti di bassa classifica nella massima categoria. Per questo Rolando rimpiange di aver lasciato Manchester per la Lazio: “Nonostante tutte le difficoltà (una curiosità: Bianchi racconta di aver legato molto con Garrido, altro giocatore che si sarebbe poi trasferito a Roma nel 2010 ndr), è stata un'esperienza di vita e di calcio pazzesca. Ho sbagliato a tornare in Italia”, conclude.

