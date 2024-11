Lazio | Biasin: "Castellanos doveva sentirsi leader. Lotito, che gli vuoi dire?"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Biasin, nel corso della trasmissione di "Cronache di Spogliatoio", ha parlato anche della Lazio, di alcuni suoi interpreti e di quelli che sono gli obiettivi della squadra. Ecco le sue parole: "Aveva bisogno di sentirsi leader Castellanos, la presenza di Immobile era troppo ingombrante. Però si capiva ci fosse qualcosa di ottimo dietro. L'anno scorso ha fatto un po' fatica, ma i numeri ce li aveva e adesso ce li sta facendo vedere. Tocca fare un passo indietro sulla narrativa che si fa di solito su Lotito: non è il più bravo dei comunicatori, però che gli vuoi dire. Riesce sempre a trovare la quadra, gli uomini giusti, mercati paralleli tramite i suoi uomini che portano a costruire squadre spendendo il giusto".

"Dove può arrivare questa squadra? Buonissime possibilità in campo europeo, mi sembra perfetta per arrivare in fondo a una competizione dove, tra l'altro, non ha grandi rivali accreditate. Sul campionato faccio fatica a pensare che tutte quelle che stanno andando male vadano avanti a fare così male. La Lazio deve mantenere questo ritmo, non so se ci riuscirà sul lungo periodo. Se riesce ad arrivare in zona Europa ha fatto ampiamente il suo dovere".

TORNA ALLA HOMEPAGE