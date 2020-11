Lazio, Bizzarri: "I biancocelesti ritroveranno continuità. Tra Strakosha e Reina..."

L'ex portiere della Lazio, Albano Bizzarri, ha parlato così dei biancocelesti ai microfoni di Radiosei: “Sconfitta con l'Udinese? I biancocelesti nonostante il ko riusciranno a ritrovare continuità in termini di classifica. Non sarà facile quest'anno, visto anche il ritorno del Milan tra le grandi, ma il campionato è lungo e c'è tempo per recuperare "

DUALISMO - “Strakosha ha fatto molto bene negli ultimi 3-4 anni, è migliorato tanto anche grazie al lavoro di Grigioni. Reina è una tipo di portiere unico per stile, classe ed esperienza. La competizione sana fra due ottimi portieri fa bene a tutto l'ambiente, anche alla squadra. Sta a Inzaghi poi scegliere ogni partita il portiere che vede meglio in allenamento “.

CHAMPIONS - “La Lazio ha le chances di fare bene contro il Borussia Dortmund in Champions League. Non deve essere un problema il giocare due competizioni per le grandi squadre, i giocatori biancocelesti sono abituati da anni a farlo “.

