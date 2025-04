Lazio-Bodo/Glimt | I tifosi norvegesi arrivano a Roma: ecco quanti saranno

TUTTOmercatoWEB.com

Il Bodo/Glimt si prepara a viaggiare verso Roma per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League e con la squadra anche un buon numero di tifosi norvegesi. Se la truppa di Knutsen sbarca nella Capitale forte del 2-0 dell'andata e pronta a scrivere la storia (mai il Bodo è arrivato in semifinale in una competizione Uefa), i tifosi gialloneri sperano di festeggiare e anche di godersi le bellezze della Città Eterna.

Come riferito dall'ufficio stampa del Bodo al quotidiano Bodo Nu, sono 1039 i biglietti venduti nel settore ospiti. Numero definitivo visto che la vendita è stata chiusa alle ore 10 di oggi. La stampa norvegese sottolinea come si tratti di un numero molto importante per gli standard della tifoseria del Bodo/Glimt che, in casa, si attesta sulle 7-8 mila unità e che in trasferta quasi mai sfonda il muro delle mille presenze. Del resto, a Roma, si fa la storia. Non resta che aspettare giovedì per capire chi sarà a festeggiare.

