Lazio - Bologna, la campagna degli Irriducibili sulla sicurezza stradale - FOTO

Una tematica importante, spesso sottovalutata e percepita distante, quella della sicurezza stradale. Ogni giorno delle vite si spezzano per incidenti e disattenzioni alla guida, portando con sé il dolore perenne delle famiglie colpite. Ecco perché la Curva Nord della Lazio, rappresentata dal suo gruppo principale – quello degli Irriducibili – insieme a Massimiliano Pizzi e ha distribuito quest'oggi, prima di Lazio - Bologna, dei volantini di sensibilizzazione sul tema dal nome "Tifi(amo) per la sicurezza stradale". Eccoli riportati integralmente, a fondo pagina invece sono riportate le foto delle locandine: “Ciao ragazzi, questo progetto è dedicato al delicato e purtroppo sempre e tristemente attuale tema della sicurezza stradale, è stato da no fortemente desiderato. Noi, figli della S.S. Lazio, unica realtà dal 9 gennaio 1900, nata nella nobile purezza e nella sana integrità non potevamo non essere, con l'aiuto del nostro popolo, che non ha mai fatto un passo indietro per le cose che contano davvero, protagonisti di un lavoro curato per la sensibilizzazione della sicurezza di tutti. Siamo consapevoli del fatto che ognuno può, anzi, deve come impegno costante, muoversi per la realizzazione di qualcosa di importante volto al bene sociale e alla prevenzione senza mai sottovalutare fenomeni che spesso consideriamo lontani da noi e dalla nostra quotidianità. Rispetto dei valori importanti abbinato all'amore per la maglia significa onorare la vita, anche in memoria di chi non c'è più. Tutto questo è radicato in noi che da sempre sappiamo che i brividi e l'adrenalina vanno provati sugli spalti e non in strada. Con il cuore pieno di orgoglio. Famiglia Pizzi”.

La nota degli Irriducibili: “Ciao a tutti. Questo non è un fumetto semplice, bensì un semplice fumetto per comunicare e trasmettere a coloro che lo leggeranno un messaggio forte su una problematica estremamente seria e delicata, qual è la sicurezza stradale. Ognuno di noi, purtroppo, ha perso amici e conoscenti in incidenti stradali, ognuno di noi avrà pianto, ognuno di noi, compreso chi vi scrive, dimentica con troppa facilità le buone regole basilari per la salvaguardia della vita umana. Perché, se non si osservano, le conseguenze potrebbero essere fatali. Ecco perché, condividendo le stesse idee con l'amico Massimiliano Pizzi, si è pensato senza un attimo di esitazione, a dare vita a questa iniziativa. E chi dice che un Ultras, non debba interessarsi a problematiche sociali? Gli Irriducibili Lazio da sempre sono impegnati su tematiche sociali anche se il nostro impegno e le nostre iniziative poco o mai sono state sottolineate o pubblicizzate. Vivere in questa città, circolare per le strade, spesso lasciate all'abbandono e incuria, districarsi in mezzo a questa giungla metropolitana, spesso, già basta, per rischiare la vita ogni minuto della giornata. Quindi tutti devono ripartire da un forte senso civico sentito da noi tutti che dalle scuole, dalle curve, dai posti di lavoro, passa per le strade e arriva fino alle istituzioni. La prima mossa sta a noi...facciamola! Un abbraccio, Fabrizio”.