Lazio-Bologna, Mihajlovic: “Abbiamo fatto il gioco dei nostri avversari”

Al termine di Lazio-Bologna, prima giornata di Serie A, Sinisa Mihajlovic ha commentato la sfida dell'Olimpico ai micorofoni di Dazn. Queste le sue parole dopo la sconfitta: "Bisogna chiudere prima queste partite. Eravamo in vantaggio e abbiamo avuto 2/3 occasioni per chiuderla. Abbiamo preso ammonizioni stupide. A fine primo tempo avrei voluto cambiare qualche elemento ma poi c’è stata l’espulsione di Soumauro. Siamo tornati in parità numerica e il secondo tempo è stato equilibrato. Sul pareggio siamo stati anche sfortunati perché si tratta di autogol di Lollo (De Silvestri, ndr). Abbiamo perso un po’ di fiducia e poi abbiamo perso anche la partita. Alcune partite vanno chiuse quando si ha la possibilità perché quando giochi contro certe squadre ti puniscono ed è quello che è successo a noi oggi. Ci siamo innervositi e abbiamo fatto il gioco loro, non ne avevamo bisogno. Vincevamo e avevamo un uomo in più e abbiamo cominciato a prendere ammonizioni. Dovevamo gestirla meglio. Mercato? La società sa dove ci mancano i giocatori e dove dobbiamo migliorare".

L'allenatore rossoblù è poi intervenuto anche alle telecamere di Sky Sport: "In undici contro dieci e 1-0 per noi, abbiamo preso tre ammonizioni una dietro l'altra per alcune stupidaggini. Arnautovic, Sansone e Soumaoro erano ammoniti ma non potevo cambiarli tutti immediatamente. Pensavo di sostituirne due dopo il primo tempo, poi c'è stata anche un po' di sfiga con il rosso per Soumaoro. In parità numerica, nella ripresa abbiamo fatto la nostra gara. Con Sansone abbiamo avuto anche una chance per chiudere la partita. Questa sconfitta è un peccato, abbiamo fatto tutto noi. Dovevamo chiudere la partita nel primo tempo: in dieci contro dieci si è rimesso tutto in discussione, abbiamo provato a giocare ma abbiamo fatto un autogol e poi è arrivato il raddoppio della Lazio. Abbiamo fatto il possibile, avevamo il primo tempo nelle nostre mani ma abbiamo sciupato tutto. L'espulsione ha rimesso tutto in discussione, nello spogliatoio i giocatori erano sconsolati e sembrava che stessero perdendo ma in realtà erano in vantaggio: ho detto loro di usare la testa ed evitare ammonizioni senza motivo. Possiamo giocar bene e creare gioco, ma facciamo pochi gol: è tutto qui, chiudendo il primo tempo sul 2-0 la Lazio difficilmente sarebbe riuscita a recuperare. Ci siamo fatti male da soli e con squadre come la Lazio si viene puniti ad ogni errore".

Sinisa Mihajlovic è anche intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta del Bologna, dedicando anche qualche parola sui tifosi (con la Tribuna Tevere che gli ha dedicato anche uno striscione) sul fattore che ha portato alla vittoria biancoceleste:

"Ringrazio il pubblico, è stato meraviglioso. La Lazio ha inserito tre giocatori che sono tre titolari. La loro rosa è migliore di quella del Bologna, anche nei cambi. Sicuramente questo ha spostato la qualità in favore della Lazio per ribaltare il risultato. Sono già stato in panchina in Coppa Italia. Sono tornato, sono qui. Sicuramente i 37 gradi non mi aiutano ma cerco di fare quello che mi piace”.