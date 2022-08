Lazio, la Tribuna Tevere dedica uno striscione a Mihajlovic - FOTO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La prima sfida della stagione laziale, come sempre accade contro il Bologna da quando Sinisa Mihajlovic siede sulla panchina rossoblù ha un sapore particolare. All'ingresso delle due squadre in campo alcuni tifosi presenti in Tribuna Tevere hanno esposto un bellissimo striscione dedicato al serbo, l'ennesima dimostrazione di come l'ex calciatore sia rimasto nel cuore dei tifosi della prima squadra della Capitale. "Sinisa nè si piega, nè si spezza" recita lo striscione.