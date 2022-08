Lazio - Bologna, Romagnoli festeggia da tifoso: "Quant'è bello essere laziali" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Debutto da sogno per Alessio Romagnoli che, mandato in campo dal 1' da Maurizio Sarri, è stato sostenuto e coccolato dai 40 mila tifosi che hanno riempito l'Olimpico in occasione della sfida tra Lazio e Bologna. Il difensore ex Milan, che non ha mai nascosto la sua fede biancoceleste, ha condiviso una foto su Instagram, per poi aggiungere il frammento di una storica canzone laziale: "Quant'è bello essere laziali".

