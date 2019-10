Lazio, Bonan: "Immobile è un moto perpetuo dell'attacco"

Immobile è tornato sui livelli altissimi di due stagioni fa, trascinando la Lazio in questa prima parte di stagione. Sabato ha ripreso l'Atalanta, procurandosi e segnando due rigori pesantissimi. Il giornalista Alessandro Bonan ai microfoni di Sky Sport ha esaltato i movimenti dell'attaccante biancoceleste: "Immobile è un giocatore che non si ferma mai, ha questa grandissima mobilità, ha un bel tiro. Giocatore che si propone spesso, dà tante soluzioni in attacco per chi gli sta dietro, per chi gli fornisce i palloni proprio perchè è una specie di moto perpetuo dell'attacco. Quando hai un attaccante così mobile ti offre molte più chances offensive".

IN CHIAVE ITALIA - "Difficile dire se è l'attaccante migliore della nostra Nazionale. È vero che Immobile e Belotti sono due centravanti non tanto diversi".

