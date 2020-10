Lazio - Borussia Dortmund, Leiva è una diga: il dato sugli anticipi del brasiliano

Non poteva sognare ritorno in Champions League migliore la Lazio, che stasera ha sconfitto 3-1 il Borussia Dortmund all'Olimpico. I ragazzi di Inzaghi sono stati protagonisti di una grande prestazione, hanno risposto all'appello del loro allenatore che gli aveva chiesto una reazione dopo la brutta sconfitta di Genova. Tra i migliori in campo anche Lucas Leiva, tornato sui suoi livelli con una partita pressoché perfetta davanti ala difesa. Un muro insuperabile capace di totalizzare 7 anticipi sul pallone, gli stessi realizzati da tutti i giocatori del Dortmund messi insieme secondo i dati riportati da Lazio Page.

