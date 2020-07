Lazio - Brescia, è già tempo d'esordio per la nuova maglia - FT

Dopo essere stata presentata via social, è già tempo d'esordio per la nuova divisa della Lazio. In attesa di indossarla nel corso della prossima stagione, Immobile e compagni hanno sfoggiato quella casalinga questa sera in occasione della gara contro il Brescia. Il colore è il consueto celeste, con una fantasia a righe nella parte superiore. Torna anche il colletto, sia per la prima che per la terza divisa. Dopo aver reso note le prime casacche, nei prossimi giorni saranno svelate le altre.

