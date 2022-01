Lazio, brutta botta per Zaccagni: nella ripresa Sarri schiera Raul Moro

Ancora problemi per la Lazio di Maurizio Sarri che dopo aver perso Pedro per infortunio rischia di perdere anche Mattia Zaccagni in vista del match contro l'Atalanta. Il biancoceleste infatti nella gara di Coppa Italia contro l'Udinese ha subito una brutta botta in un contatto con Success che lo ha costretto a lasciare il campo alla fine del primo tempo. Al suo posto dentro Raul Moro.

