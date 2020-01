Lazio, Budoni: "Finalmente seconde linee all'altezza"

Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Budoni per commentare la prestazione dei biancocelesti con la Cremonese: "Nella Lazio si è finalmente alzato il livello delle seconde linee, le cosiddette riserve. La partita contro la Cremonese magari non è stata completamente attendibile, ma l'organizzazione ed il ritmo messi in campo dai biancocelesti hanno fatto la differenza. Ieri Inzaghi ha ottenuto le risposte che cercava anche da chi finora aveva giocato meno, con un Patric sempre più affidabile. Lo spagnolo è duttile, risponde presente sia se gioca da terzo in difesa che esterno a tutta fascia. Bene anche Adekanye, un giovane con tanta voglia di fare. Mi aspetto invece ancora di più da Berisha, fondamentale contro il Napoli con il suo pressing su Hysaj. I biancocelesti stanno volando, la vittoria contro il Napoli è stata figlia di un atteggiamento importante che fa girare gli episodi a proprio favore".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

ROMA - LAZIO, PERICOLO DIFFIDATI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE