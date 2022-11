Lazio, Budoni su Luis Alberto: “Si è approfittato di Inzaghi, ma con Sarri…”

TUTTOmercatoWEB.com

La pausa per il Mondiale sta lasciando ampio spazio al mercato, in vista della sessione di gennaio. Le società stanno facendo le proprie valutazioni, tra situazioni da risolvere e discorsi da riprendere. In casa Lazio, si discute sulla possibile partenza di Luis Alberto visto il rapporto scricchiolante con Sarri. A tal proposito, ai microfoni di TMW, è intervenuto Riccardo Budoni: "Nasce dalla venuta di Sarri il discorso. Luis Alberto già sapeva che sarebbe cambiato il modulo di gioco e la gestione della squadra. Luis Alberto si è un po' approfittato della benevolenza di Inzaghi in passato e non è avvenuto con Sarri. Oltre a un problema tecnico è un problema a livello di comportamento. Le sue qualità sono indiscutibili, a questo punto ci vuole la disponibilità del giocatore nel capire se può rimanere in questo gruppo. Sarri gli ha dato delle possibilità, ma in questo gruppo deve correre e uno come Ilic, che ha un tasso tecnico inferiore, forse Sarri ci guadagna a livello fisico. Io credo però che la cifra che chiede per lui Lotito nessuno in giro è disposto a sborsarla"

