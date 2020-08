Lazio, Budoni su Reina: "Profilo di esperienza e grande leader, molto bravo nelle uscite"

Pepe Reina è il primo colpo estivo del calciomercato della Lazio. Riccardo Budoni, ex portiere biancoceleste, ha commentato l'acquisto dello spagnolo ai microfoni di Lazio Style Radio: "Ha un po’ sorpreso tutti, è stata una scelta mirata. È un profilo che assicura esperienza e farà la sua figura alla Lazio. Un grande innesto per lo spogliatoio, è un leader che ha una grande forza caratteriale sia dentro che fuori dal campo. Tecnicamente è un portiere a metà tra il vecchio e il moderno, non esagera con il gioco con i piedi e non l’ho mai visto forzare una giocata. È bravissimo anche nel rinvio con le mani, in grado di far ripartire velocemente la squadra, e nonostante non abbia una grande altezza si fa valere molto sulle uscite. Un portiere completo che darà anche una mano a Strakosha e Guerrieri. Soprattutto il primo potrà crescere molto con l'ex Milan alle sue spalle, mostrando ancora più grinta. Reina ha tante partite importanti alle spalle, tra Spagna, Inghilterra e Italia."

