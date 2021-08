Lazio, buon compleanno Bertini: il centrocampista compie 19 anni!

Marco Bertini oggi spegne 19 candeline. Il centrocampista della Primavera, nonostante la retrocessione in Primavera 2, ha disputato una buona stagione. Il suo talento non è passato inosservato agli occhi di Mister Sarri che, durante il ritiro ad Auronzo di Cadore con la prima squadra, ne è rimasto piacevolmente colpito. Non solo lui anche lo staff. Attualmente Bertini è in ritiro con la Primavera a Celleno. Alle dipendenze di mister Calori per preparare la nuova stagione, cercando di ottenere di nuovo un posto in Primavera 1.

