Serie A, il sondaggio sui centrocampisti "goleador": c'è anche un ex Lazio - FOTO

La Serie A ha lanciato un sondaggio sulla sua pagina Twitter ufficiale. Tra i candidati spunta un ex Lazio, si tratta di Diego Pablo Simeone. Per i tifosi e per tutti ormai è Il Cholo. Indimenticabili le prodezze in campo e la personalità di Simeone durante il suo periodo calcistico alla Lazio. A figurare nel collage del sondaggio, oltre all'argentino, ci sono altri tre centrocampisti: Nicolò Barella dell’Inter, Simone Barone del Palermo e Angelo Di Livio della Fiorentina. Chi di loro avrà segnato più gol?

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Acerbi posa finalmente con i vincitori: "Se mi cercate..." - FOTO

Twente - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming