Twente - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La Lazio chiuderà il ritiro di Marienfeld sabato, per volare a Enschede. Alle 19.30 è in programma l'amichevole Twente - Lazio che concluderà la seconda fase della preparazione biancoceleste. La partita sarà visibile sul canale tematico Lazio Style Channel, ma anche su Sky Sport Calcio (canale 202 del bouquet Sky). In streaming è possibile seguire il match sulla piattaforma Sky Go.

