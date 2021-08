Lazio, buon compleanno Cataldi: gli auguri social della moglie Elisa - FOTO

Oggi è il compleanno di Danilo Cataldi. Il centrocampista biancoceleste spegne 27 candeline. Attualmente si trova in ritiro con la squadra in Germania, a Marienfeld e non potrà festeggiare con la sua famiglia. Nonostante la distanza la moglie, Elisa Liberati, non gli ha fatto mancare il suo augurio anche sui social. In un post pubblicato su Instagram la ragazza ha dedicato dolci parole al suo compagno di vita: “Tanti auguri amore della mia vita! Sei un ragazzo d’oro, sei raro, sei speciale, persone come te non si trovano dietro l’angolo ed io sono così fortunata ad averti accanto! Sei la nostra vita e io e Tommi ti amiamo immensamente!”. Ad accompagnare la dedica d’amore due foto: una che ritrae Danilo con il figlio Tommaso e una che lo ritrae in uno scatto di famiglia.