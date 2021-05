Lazio, Burioni contro gli "haters": "Ma se perdiamo il derby..." - FOTO

Roberto Burioni contro gli "haters". Il professore di virologia dell'Università San Raffaele di Milano ha reso noti su Twitter pesanti insulti e commenti ricevuti. L'esperto, tifosissimo della Lazio, ha potuto contare sul sostegno dei suoi seguaci, con cui ha ironizzato: "Infatti questi non mettono in conto di incontrarmi tipo domenica se perdiamo il derby. In quel caso il problema è loro". Dopo un'eventuale sconfitta nella stracittadina, insomma, Burioni sarebbe una vera furia contro gli odiatori dei social.

