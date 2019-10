Lazio, Buso: "Progetto chiaro, manca il top player. E su Lotito-Inzaghi..."

LAZIO, PARLA BUSO - Alla Lazio nella stagione 1996-’97, 16 presenze e 1 gol in campionato, Renato Buso è stato di passaggio a Roma ma ha conosciuto il clima di una piazza calda come quella biancoceleste. Sa bene cosa serve oggi alla squadra di Inzaghi per spiccare definitivamente il volo. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha così commentato il momento della Lazio: “Il progetto tecnico è ben chiaro ma deve salire l'ultimo gradino. Credo manchi quel giocatore di qualità che faccia la differenza per arrivare nelle prime quattro. E' rimasta sul livello dell'anno passato. Gli attriti tra presidente e allenatore? Possono incidere perché poi il rapporto si deteriora. Inzaghi è sempre stato bravo, quest'estate ha avuto anche la possibilità di andare eventualmente alla Juve e credo che questo gli abbia dato più forza pure nei confronti del club".

Gabriele Paparelli: "Sto ancora aspettando mio padre"

Lazio, Valentini (ex dg Figc): "Italia, Inzaghi e un Lotito pirotecnico: vi dico tutto"

Torna alla Home Page