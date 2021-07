Lazio C8, Ledesma come Giulio Cesare: "Veni, vidi, vici" - FOTO

Ledesma è stato il Giulio Cesare della Lazio Calcio a 8: è arrivato e ha condotto alla vittoria i suoi. Dopo lo Scudetto conquistato contro la Roma, i biancocelesti hanno messo in bacheca anche la Coppa Italia dopo aver vinto la finale ai rigori contro il Totti Sporting Club. Patagonia Express ha festeggiato l'ultimo trofeo messo in bacheca con un post su Instagram insieme alla frase del dittatore romano "veni, vidi, vici". Da quando è arrivato, lo scorso 30 aprile, il centrocampista ha aiutato a far tornare le aquile in vetta. Proprio come Giulio Cesare con le sue truppe.