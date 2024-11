Lazio - Cagliari, Dia apre e Zac la chiude: rivivi il match nella nostra gallery - FOTO

La Lazio batte il Cagliari in una fredda serata di novembre. Un 2-1 duro e complicato per la squadra di Baroni meno in palla di altre serate. Contava però vincere e Zaccagni e compagni ci riescono sudando i tre punti fino al 95'. A decidere il match è un rigore del capitano biancoceleste a un quarto d'ora dal termine. Rivivi il match nella nostra fotogallery.