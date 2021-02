Lazio - Cagliari, l'ira di Di Francesco: la frase rivolta alla panchina biancoceleste

La Lazio batte il Cagliari grazie alla rete di Ciro Immobile in una gara difficile per i biancocelesti che duramente hanno scardinato il fortino dei sardi. Vittoria con piccola polemica finale dell'allenatore dei rossoblu Di Francesco. Come riporta il Corriere dello Sport infatti il tecnico se la sarebbe presa con i raccattapalle presenti all'Olimpico colpevoli a suo dire di rallentare il gioco: "Se lui va lì e non gli dà il pallone, almeno stai zitto… fate i furbi”, questa la frase che Di Fra avrebbe rivolto alla panchina biancoceleste. Peccato che una cosa molto simile successe proprio a lui in un derby della Capitale vinto dai giallorossi quando allenava la Roma.

